João Henriques ambicioso para o que resta do campeonato

Começar do zero. É assim que João Henriques encara as dez jornadas que faltam da 1ª Liga. Com o regresso da competição cada vez mais perto, o treinador do Santa Clara prepara a equipa para aquilo que classifica de "minicampeonato". "Não podemos olhar para estes dez jogos como uma sequência do que aconteceu antes. Não sabemos como as equipas vão aparecer e vamos todos começar com zero pontos! E nós vamos tentar ficar o mais acima possível", afirmou o técnico.

Antes da interrupção, o Santa Clara seguia na 9ª posição, com 30 pontos, mas nem isso retira ambição a João Henriques, que quer atingir "a melhor classificação de sempre e fazer mais pontos do que na época anterior". Quanto ao plantel, diz-se "surpreendido" com a condição física. "Fizemos um bom trabalho, mesmo à distância, e minimizámos os estragos", frisou.