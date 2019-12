João Henriques: «Andamos a matar o futebol»

João Henriques estava muito desiludido no final do jogo com o Marítimo. A sua equipa não foi além de um empate, mas em seu entender devia ter levadpo os três pontos. O treinador da formação açoriana queixou-se também dos descontos e das análises do VAR.





"Nunca é bom sofrer golos. Sofremos um a começar o jogo e sofremos outro a terminar. Dentro daquilo que foi o tempo de jogo, penso que o Santa Clara merecia ter levado daqui os três pontos. Ficámos tristes porque sentimos que foram dois pontos perdidos e de uma forma com que já não contávamos."

Respeito

"O Santa Clara merece muito respeito. É um clube que está a fazer um trabalho extraordinário, em prol de uma região e de uma diáspora, a caminho de uma sustentabilidade na I Liga. Os profissionais que trabalham no Santa Clara são, no mínimo, iguais a todos os outros da I Liga. Competentes, que merecem respeito e gostam que as coisas terminem corretamente."



Injustiça

"Hoje, sentimos um amargo de boca porque também sentimos que, na minha opinião, aconteceu de uma forma tremendamente injusta, porque decorreram sete minutos de descontos na segunda parte, mais três na primeira. Dez minutos de desconto num jogo que não teve praticamente assistências médicas. Teve duas ou três paragens para análises ao VAR (videoárbitro), todas em lances do Santa Clara."

Preparados

"Temos de estar preparados para estas coisas. Não conseguimos suster praticamente o único lance de perigo na segunda parte do Marítimo, que entrou melhor na partida, teve o golo de grande penalidade e mais uma ou outra situação. Nessa primeira parte, conseguimos equilibrar nos últimos minutos."

Lances invalidados após consulta do VAR

"Andamos a matar o futebol, na minha opinião. Lances por seis centímetros, porque é a camisola ou o ombro. Acho que é ridículo, mas são as regras e temos de as respeitar. Vamos todos ter que tirar um curso de geometria descritiva primeiro para saber se as linhas são mais para a esquerda ou para a direita. Temos de aceitar e aceitamos que esteja em fora de jogo".