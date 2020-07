João Henriques sobre interesse do FC Porto em Zaidu: «Diamante que já foi lapidado»

Após o empate frente ao V. Guimarães por 2-2, o treinador do Santa Clara, João Henriques, falou no interesse do FC Porto em Zaidu, algo que não o deixa surpreendido pela sua qualidade.





"Zaidu cresceu imenso e tem uma margem enorme. Para onde for, tem capacidade para desempenhar a plenitude das suas capacidades. Enquadra-se em qualquer clube português", disse o técnico.Apesar da juventude do jogador, João Henriques frisou ainda a sua evolução no Santa Clara: "Está neste momento muito melhor adaptado à lateral esquerda, mas já desempenhou três posições sempre com um bom desempenho. Está aqui um diamante que já foi lapidado, mas ainda existem algumas arestas".O técnico açoriano terminou antecipando o melhor ao jovem lateral-esquerdo: "Já recebemos a indicação que já convocado para a seleção da Nigéria, não houvesse a questão da pandemia. Antevejo-lhe um futuro bem risonho".Jorge Afonso