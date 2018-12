João Henriques: «Apontamos no mínimo para os 40 pontos»

João Henriques, treinador do Santa Clara, dissecou a vitória deste sábado em Setúbal definindo o objetivo pontual dos insulares para esta temporada."O segredo tem sido o mesmo de há cinco meses: muito trabalho, dedicação e a sorte de ter um grupo como este. Os jogadores foram inexcedíveis. Tiveram uma interpretação perfeita da preparação que tivemos esta semana. Não estamos ainda a meio do campeonato, mas meio caminho está feito. As equipas vão reforçar-se na janela de janeiro. Sabemos, por isso, que vai ser uma tarefa árdua, mas sentimos que o que fizemos até aqui foi bem feito", revelou."Nos desempenhos, a equipa tem na maioria dos jogos apresentando qualidade elevada. Tem 23 golos marcados em 14 jornadas. Quanto aos pontos, não podíamos fazer futurologia, mas tínhamos a certeza no trabalho feito e na qualidade dos jogadores. Com trabalho fomos conquistando os pontos. Mesmo assim sentimos que estamos um pouco aquém. Podíamos ter mais pontos do que agora. Estamos conscientes disso. Os 20 pontos traduzem a ambição deste grupo. Estamos a apontar, no mínimo, para a meta dos 40 pontos. É esse o objetivo esta época", acrescentou o treinador.