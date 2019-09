João Henriques: «Batemos o pé ao FC Porto com nove alterações na equipa»

João Henriques mostrou-se satisfeito com o desempenho do Santa Clara,, em jogo da 1.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup.O técnico do emblema açoriano lamentou a falta de sorte que a sua equipa teve e afirmou que o golo dos azuis e brancos, no final da 1.ª parte acabou por ser injusto."[Sofrer no final da 1.ª parte] Nunca é boa altura para sofrer golos. Naquela altura o golo soube a injustiça depois do que fizemos na 1.ª parte. Ir para o intervalo a perder por uma bola parada, numa desatenção no último segundo foi cruel. Fizemos uma primeira parte muito boa, com situações em ambas as balizas. Acho que o Santa Clara fez um jogo extraordinário e podia ter levado um resultado diferente daqui. Com um bocadinho mais de sorte e um bocadinho mais daquilo que procurámos. Chegamos lá [à baliza do FC Porto] mas não conseguimos finalizar, infelizmente", revelou o técnico, de 46 anos, na zona de entrevistas rápidas à Sport TV."Nós hoje batemos o pé ao FC Porto com nove alterações. Temos muita confiança nos 27 jogadores, nós viemos aqui para vencer o FC Porto. Mas vim com estes onze, porque eram os melhores para esta partida. Tínhamos de estar frescos, agressivos, com e sem bola, só não tivemos a sorte do nosso lado. Estes jogadores são fantásticos, dão nos garantia. Sabemos que, aconteça o que acontecer, contamos com todos eles", vincou."Sim, naturalmente que deixa tudo mais dificil. Mas vamos no próximo jogo, em Chaves, tentar vencer. Depois, na ultima partida, vamos ver o que temos de fazer. Temos um plantel que nos dá garantias. O apuramento também é um objetivo", afirmou."Não aconteceu nada de especial, ânimos exaltados, coisas à flor da pele. Nada que se deva relevar. O que interessa foi o que se passou dentro das quatro linhas. O Santa Clara mostrou que vai estar bem no campeonato, bem na Taça de Portugal, bem na Taça da Liga. Sabe o que faz, tem jogadores com qualidade. No cômputo geral, se o Santa Clara levasse daqui, no mínimo um ponto, era o resultado que se adequava à prestação geral da equipa", finalizou.