João Henriques: «Cabeça do Fábio não abriu sozinha, estes lances não podem passar impunes»

João Henriques lamenta a falta de agressividade que o Santa Clara demonstrou na primeira parte no Dragão (). O treinador elogiou a segunda parte realizada pela sua equipa, criticando ainda um lance aos 55 minutos entre Uribe e Fábio Cardoso na área do FC Porto."Tivemos de retificar ao intervalo, estávamos pouco agressivos e permitimos que o Porto criasse oportunidades junto à nossa baliza. Não tivemos tanta bola como queríamos ter, fizemos um jogo abaixo do que queríamos fazer. Nesse sentido, o resultado acaba por ser justo para o FC Porto.Não tivemos uma boa entrada, retificámos o que vínhamos fazendo mal, mas estar a perder 2-0 no Estádio do Dragão não é fácil. Sem querer estar a fazer críticas, acho que lances como o do Fábio Cardoso não podem passar impunes, a cabeça não abriu sozinha, abriu por uma cotovelada.Não entrámos tão agressivos, o sistema não é novo para os jogadores. Temos de ser agressivos com e sem bola, hoje fomos muito macios. O Zaidu é mais uma boa opção no nosso plantel, podia criar perigo com a sua velocidade e coma sua capacidade de cruzamento", disse à Sport TV no final do jogo.