João Henriques: «Como diz o presidente, os ananases estão a amadurecer»

"Como diz o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, os ananases estão a amadurecer e vai ser difícil ficarem nesta estufa". Foi assim que João Henriques elogiou os defesas Fábio Cardoso e Zaidu e o médio Lincoln, considerando-os prontos para alinharem em qualquer equipa portuguesa.

Em declarações à Sport TV, o técnico revelou que os três jogadores, pelas qualidades e pelo que ainda poderão evoluir, estão a motivar muito interesse no mercado.

"O Fábio Cardoso é um líder dentro e fora de campo. É um excelente profissional que se treina como joga", destacou, falando também do lateral-esquerdo Zaidu: "O eventual interesse do FC Porto é natural, porque é um jogador com grande margem de progressão."