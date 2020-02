João Henriques: «Criámos várias oportunidades para marcar mais do que dois golos»

João Henriques mostrou-se globalmente satisfeito pelo triunfo alcançado diante do P. Ferreira, ainda que tenha assumido que a vantagem mínima acabou por ser curta para aquilo que a sua equipa produziu em campo.





"Vitória justa, uma vitória importante, uma vitória que pecou apenas pela diferença no marcador, porque, na minha opinião, nós criámos várias oportunidades para marcar mais do que dois golos e o Paços faz um golo numa grande penalidade caída do céu.Nós, nesta altura, sentimos que equipa acredita, que já passou pela tormenta e que está na altura de somar pontos. O ser uma equipa mais consistente, ao acreditar nisso tudo, nota-se dentro de campo. Uma equipa adulta, madura, a saber o que precisa de fazer para ganhar o jogo. A adaptação a cada um dos jogos, temos de a fazer rapidamente para estar por cima do adversário e hoje mais uma vez conseguimosNa segunda parte, sabendo que estávamos a favor do vento, falámos disso ao intervalo, tínhamos de ser mais agressivos e meter a bola na área do adversário, porque os erros naturalmente iriam acontecer.Estavam em causa várias coisas: dar uma prenda ao clube pelo 99.º aniversário, era uma das coisas que queríamos. Queríamos voltar a vencer em casa para chamar os nossos adeptos ao comboio do sucesso que está a ser essa altura.O futebol é isto, muda de um minuto para o outro. As bestas passam a bestiais rapidamente e de bestiais a bestas também. Sabemos disso, somos pessoas experientes. Sabemos que é um momento bom da equipa, mas ainda vai haver momentos menos bons.Este campeonato é muito difícil, não se convençam que isto hoje, por vencemos o Paços de Ferreira, está resolvido, e que, há três semanas, quando perdemos com o Vitória, estava tudo perdido. Não podemos ir do oito ao 80. "