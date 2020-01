João Henriques defendeu Ukra

Apesar da sequência de maus resultados da equipa açoriana na 1.ª Liga, não foi o treinador, João Henriques, o alvo principal dos adeptos ao longo da partida. Ukra, uma das principais figuras do plantel, foi insultado durante o jogo e acabou por ser substituído.

No final, João Henriques defendeu um dos capitães do Santa Clara: "O Ukra foi alvo de alguém que é ignorante em relação ao futebol. Acabei por tirar o Ukra para o proteger, porque já estava a ser demais. Se calhar são as mesmas pessoas que estiveram cá a festejar os golos do Benfica e do Sporting, porque não gostam do Santa Clara."

João Henriques aproveitou para contar que ontem Ukra ia ser o capitão da equipa, mas pediu ao treinador para entregar a braçadeira ao médio Anderson Carvalho, que regressava à competição após ausência de 11 meses, por lesão.