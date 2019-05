João Henriques: «Dentro do grupo estabelecemos os 40 pontos como meta e conseguimos»

João Henriques não podia estar mais feliz. Oe chegou aos 40 pontos, um objetivo traçado internamente no clube açoriano."Sabíamos que ao Tondela não lhe interessava o resultado negativo ao intervalo e nós tínhamos preparado isso mesmo. Quando o Tondela tivesse de arriscar, iria expor-se muito mais e essa era uma situação que estava trabalhada e que nós conseguimos explorar na perfeição.""Este jogo resume um bocadinho aquilo que foi a época do Santa Clara. Um dos propósitos do Santa Clara na I Liga, além do objetivo principal, que seria a manutenção, era também a valorização e o potenciar de jogadores para que existisse um encaixe financeiro, porque clubes como o Santa Clara vivem disto mesmo.""É apresentar boa qualidade de jogo para potenciar as individualidades para que depois possa crescer sustentadamente de época para época. Sem boa qualidade de jogo, sem jogadores com potencial e sem vencer jogos isso é difícil. Conseguimos conciliar tudo isso e apresentar no final da época um bom saldo.""Dentro do grupo estabelecemos os 40 pontos como meta. (...) Hoje conseguimos isso e os jogadores estão felizes por isso. Fizemos 21 pontos na primeira volta e 20 na segunda, conseguimos manter a regularidade e era esse um dos propósitos também do Santa Clara, manter esta regularidade, não seria fácil no primeiro ano na I Liga.""Naturalmente também fico feliz por se falar no nome de João Henriques, mas tenho contrato para mais uma época com o Santa Clara. Como a administração que sabe, estamos juntos a preparar a próxima época e é esse o foco do João Henriques nesse momento".