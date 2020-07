João Henriques despede-se do Santa Clara: «Sair assim é inédito, nenhum clube fez isso»

Após o empate caseiro (2-2) com o V. Guimarães, João Henriques despediu-se do comando técnico do Santa Clara.





"É um agradecimento que fica para a vida. O Santa Clara está a ficar muito grande e tem de haver um apoio que o acompanhe. Todas as pessoas dos Açores merecem esse apoio. As entidades podem ajudar o Santa Clara a evoluir, é preciso dar a mão a este clube, tem pessoas muito sérias. É um exemplo para muitos clubes. Tive muito sucesso porque o clube tem esta estrutura", começou por dizer o treinador."Saio com dever cumprido porque cumprimos os objetivos todos que estavam propostos e sinto que o clube vai para uma terceira época mais forte do que quando eu cheguei. É um sentimento extraordinário, de dever cumprido. Sair desta forma, se calhar de forma inédita, acho que nenhum clube fez isso, mais nenhum conseguiu isso, até nisto fomos diferentes. Ficarei sempre como adepto fervoroso do clube, estas pessoas merecem isso", acrescentou.Sobre o futuro, manifestou "preferência por ficar em Portugal": "Repare, não tenho qualquer tipo de convite e também não tive o hábito de ligar a ninguém. Estou aberto a propostas, de ambição. Existem vários clubes em Portugal com essa ambição."