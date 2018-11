João Henriques desvaloriza despedimento de José Peseiro

O treinador do Santa Clara, João Henriques, rejeitou este sábado que "o Sporting esteja num momento menos positivo" e salientou que o clube lisboeta teve na semana passada a melhor exibição na I Liga de futebol até ao momento."Nem concordo muito que o Sporting esteja num momento menos positivo. Sim, pela questão de sair um treinador e estar agora com um treinador interino e não se saber aquilo que vai acontecer no futuro, apenas isso", observou o técnico do Santa Clara, em conferência de imprensa junto à lagoa das Sete Cidades, espaço emblemático dos Açores.João Henriques, que antecipou o encontro entre o Santa Clara, um dos clubes sensação da Liga NOS, e o Sporting, marcado para domingo, defendeu que a equipa lisboeta obteve mesmo a exibição mais conseguida na ronda anterior, no triunfo por 3-0 sobre o Boavista."No campeonato, considero até que o Sporting teve a melhor exibição efetuada até ao momento e o melhor resultado para o campeonato no jogo com o Boavista, na jornada passada", assinalou, comentando a rescisão por mútuo acordo entre o clube de Alvalade e o treinador José Peseiro.O treinador dos açorianos considerou que o momento menos favorável no Sporting é um "fator extra" ao jogo, e, "independentemente do adversário", o Santa Clara quer "conquistar o maior número de pontos" para assegurar o quanto antes o objetivo da manutenção.O técnico do clube açoriano observou ainda que a derrota sofrida na sexta-feira pelo Benfica frente ao Moreirense, por 3-1, representa "um fator motivacional para o Sporting ultrapassar o Benfica nesta jornada".No domingo, o Santa Clara, sexto classificado na Liga NOS, com 14 pontos, defronta o Sporting, que tem dois pontos a mais e segue em quinto lugar, em jogo da nona jornada, no Estádio de São Miguel, pelas 16:30 horas (17:30 em Lisboa).O Sporting terá ao comando o treinador interino Tiago Fernandes, que hoje também enalteceu a atitude e profissionalismo do plantel de futebol dos leões, frisando que quem representa o clube tem de estar pronto para corresponder aos momentos menos bons.