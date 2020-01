João Henriques diz que é "preciso calma" para o Santa Clara conseguir a manutenção

O treinador do Santa Clara disse este domingo que "é preciso calma" para o Santa Clara conseguir a manutenção na Liga NOS, assegurando que a equipa "está confiante", apesar de ter vencido apenas um jogo nos últimos dez.

"As pessoas têm muito no subconsciente aqui de que o Santa Clara nunca conseguiu ficar três épocas seguidas na I liga. Vai conseguir, é preciso calma. Seja com 34, 37, 38, não interessa, vai conseguir. Sabemos qual é o caminho que temos, a equipa está confiante e sabe o que vale", afirmou João Henriques, na conferência de imprensa que serve de antevisão ao próximo encontro da I Liga frente ao Famalicão.

Nos últimos dez encontros para o campeonato, os açorianos apenas venceram um encontro (vitória por 1-0 frente ao Desportivo das Aves), empatando três (frente a Marítimo, Portimonense e Vitória de Setúbal) e perdendo os outros seis (diante de Vitória de Guimarães, Rio Ave, Sporting, Boavista, Benfica e Braga).

João Henriques mostrou-se confiante de que as "coisas naturalmente vão acontecer", reconhecendo que existiram jogos onde a equipa poderia "ter feito mais".

"Reconhecemos que houve jogos que podíamos ter feito mais e que não fomos competentes e outros em que fomos competentes e não tivemos sorte. Mas o futebol é pródigo nessas coisas", assinalou.

O técnico dos açorianos realçou que o processo de crescimento do clube vai ter "altos e baixos" e mostrou a intenção de que a segunda volta traga tranquilidade à sua equipa.

"Queremos muito que este ciclo da segunda volta seja positivo para nós. Para de uma vez por todas a equipa tranquilizar-se na sua qualidade de jogo, para ser mais consistente, que é isso que nós queremos", destacou.

Sobre o próximo adversário, o treinador de 47 anos destacou que se trata de uma equipa que coletivamente está "desinibida", com "jovens de grande valor" e jogadores de "muita qualidade", elogiando o trabalho "muito bom" realizado por João Pedro Sousa.

Apesar de prever que o Famalicão irá continuar a fazer um "bom campeonato com toda a certeza", João Henriques mostrou-se confiante na conquista dos três pontos, frente a uma equipa que nos últimos dez jogos soma três vitorias (frente a Boavista, Vitória de Setúbal e Gil Vicente), quatro derrotas (diante Benfica, Tondela, Portimonense e Porto) e três empates (com o Marítimo, Moreirense e Braga).

"Esperamos que sejamos agora felizes na deslocação a Famalicão e conquistar lá os três pontos. Sabendo antemão que é uma equipa que é a sensação deste campeonato e que tem passado de sensação a certeza", apontou.

Segundo o Observatório do Futebol, em Portugal, o Santa Clara é a segunda equipa que menos faltas faz por jogo (média de 12,94), apenas superado por Benfica (12,38) e à frente do Sporting (13,38).

O treinador dos açorianos frisou que no último jogo, frente ao Vitória de Guimarães (derrota por 1-0), a equipa já foi "mais intensa e mais agressiva", não para dar "pancada a ninguém", mas para ser mais eficaz na "disputa do duelo individual".

"Todas as equipas que são mais agressivas com e sem bola estão mais perto de vencer. Equipas passivas, sem bola e com bola, não fazem mossa a ninguém. Nós crescemos muito nesse aspeto no último jogo e queremos dar continuidade a isso", apontou.

João Henriques assinalou ainda que "eventualmente" chegará mais um jogador para a frente de ataque e um terceiro guarda-redes durante este 'mercado de inverno'.

Santa Clara, 14.º classificado com 17 pontos, defronta o Famalicão, terceiro com 31, no próximo domingo, às 14 horas no estádio municipal de Famalicão, na 18.ª jornada da Liga NOS.