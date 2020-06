João Henriques e a derrota diante do Boavista: «Não somos o Barcelona ou o Real Madrid»

João Henriques salientou o pragmatismo axadrezado e defendeu que "o desfecho mais ajustado era a igualdade". "Todos os jogos são diferentes. Uma equipa fez golo na 1ª oportunidade e é muito difícil reverter a postura do Boavista quando se apanha em vantagem. Na Luz foi uma reta final com as duas equipas a quererem vencer. Aqui, sem espaço, sentimos dificuldades também porque não somos o Barcelona ou o Real Madrid", justificou o técnico.