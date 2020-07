João Henriques e a derrota em Alvalade: «Eficácia ditou o resultado»

O Santa Clara sofreu esta sexta-feira a terceira derrota consecutiva na Liga NOS ao perder por 1-0, em Alvalade, diante do Sporting. Na análise ao encontro, o técnico dos açorianos reconheceu que a eficácia acabou por ditar o resultado final.





"Em termos ofensivos nenhuma equipa esteve bem, houve um remate enquadrado e deu golo. Fechámos bem, organizados e a dificultar o jogo ao Sporting. Não fomos tão assertivos como gostaríamos no último terço para causar perigo. Foi o único aspeto em que não estivemos à altura. Mas não vi grande diferença e o 1-0 mostra isso mesmo. Permitimos ao Sporting ter mais bola, estar mais no meio-campo ofensivo mas foi consentido. Não conseguimos sair em transição, também por mérito do adversário. Houve uma oportunidade que deu golo e a eficácia ditou o resultado final", afirmou João Henriques aos microfones da Sport TV."Não estamos preocupados porque, tirando hoje, temos conseguido criar situações para finalizar. Estamos muito confiantes para os próximos 3 jogos e temos esses 3 jogos para alcançar o nosso 2.º objetivo. O primeiro foi ontem conseguido [manutenção, com a derrota do Portimonense], está a ser uma época muito bem conseguida mas queremos terminar com chave de ouro e conquistar 9 pontos nesta reta final.""Também conseguimos pontuar em várias jornadas seguidas. Nesta nesta altura a equipa sofre também um pouco aquilo que foi o confinamento mas vamos contrariar isso. Hoje demos uma boa resposta, vamos continuar focados e à procura dos pontos que queremos para ultrapassar os 42."