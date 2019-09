João Henriques: «É este o caminho que queremos»

João Henriques mostrou-se no final dabastante satisfeito por o Santa Clara ter vendido o jogo, sem sofrer golos."Todas as vitórias trazem tranquilidade e confiança e é isso que nós pretendemos sempre. Acima de tudo, queríamos voltar às vitorias em São Miguel, era importante, até porque vamos entrar num ciclo de jogos difíceis em que queremos ir continuando a somar pontos, porque é isso que nos vai dar a mesma tranquilidade.""Após termos feito uma exibição negativa na última jornada, era uma questão de orgulho. O grupo queria limpar a imagem de um jogo menos conseguido, apesar de não termos perdido. Era muito importante hoje fazermos isso.""A questão dos golos é uma questão de naturalidade. Nós estávamos a criar situações para finalizar, hoje voltámos a criar várias situações que não concretizámos. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde a bola ia entrar e aí as coisas iam tornar-se muito mais fáceis, porque saem os fantasmas todos da cabeça. Hoje, fizemos dois e ficaram mais alguns por fazer, mas acima de tudo, queremos sentir esta vitória, com dois golos marcados e sem sofrer. É esse o caminho que queremos.""A revolução no 'onze' é uma revolução normal. Temos 27 jogadores, são todos úteis, vão ser todos utilizados durante a época e vão demonstrar aquilo que demonstraram hoje os que entraram pela primeira vez: qualidade e confiança. Não vamos ficar confinados a 11 jogadores, de certeza, até porque o calendário vai exigir."