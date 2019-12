João Henriques e o golo do FC Porto: «Não vou opinar sobre algo que toda a gente no país viu»

João Henriques considerou injusta a derrota do Santa Clara (1-0) no terreno do FC Porto, destacando a forma como a sua equipa se adaptou ao complicado estado do relvado do Dragão devido à chuva. E afirmou, indiretamente, que o lance do golo de Nakajima foi ilegal.

Vitória justa do FC Porto?

"Não concordo. O FC Porto tem mais ocasiões, o que seria normal, mas a entrega do Santa Clara na segunda parte justificava um resultado diferente. Não foi o futebol que as equipas gostam de praticar mas é uma questão de adaptação e ganhámos as bolas quase todas na segunda parte. Num terreno muito difícil os jogadores foram uns heróis, este é o Santa Clara que todos conhecemos. Hoje saímos de cabeça erguida e de forma injusta. Isto embora o FC Porto tenha tido mais ocasiões. Fomos também criando situações para marcar. Os jogadores demonstraram que este grupo é forte e está preparado para começar a vencer a partir de janeiro. Voltar às vitórias contra equipas do nosso campeonato."





Lance do golo do FC Porto

"Tenho a minha opinião, mas fico com ela. Ali dentro sabemos, é unânime, toda a gente viu. Não vou estar a opinar sobre algo que toda a gente no país que viu terá a mesma opinião."