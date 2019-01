João Henriques e o jogo com o Benfica: «Esperamos que exibição corresponda a pontos»

O treinador do Santa Clara disse esta quinta-feira esperar "conquistar pontos" frente ao Benfica, na sexta-feira, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS, que se disputa no Estádio de São Miguel, nos Açores."Esperamos que desta vez a exibição corresponda à conquista de pontos, não necessariamente por ser o Benfica, mas porque é mais um jogo em casa, onde nós precisamos de conquistar os pontos", admitiu João Henriques na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, que decorreu no Mercado da Graça, em Ponta Delgada.O técnico dos insulares espera finalmente vencer em casa um dos três grandes do futebol português, sendo que perdeu com Sporting e FC Porto por igual resultado (2-1), mas reconhece que não terá tarefa facilitada."É uma equipa que tem muita qualidade, muito valor individual e coletivo e que nós, ao conquistarmos pontos contra estas equipas, é um crédito que normalmente não contabilizamos. É mais um jogo importante, porque são três pontos que estão em disputa perante um adversário difícil, uma equipa que ainda está na luta pelo título, mas vamos fazer pela vida, porque ambicionamos muito conquistar rapidamente a manutenção e estes três pontos são muito importantes", disse.Questionado sobre o facto do Benfica fazer a deslocação aos Açores de alguma forma "fragilizado" devido à indefinição do treinador, João Henriques diz que o clube da Luz "é sempre uma equipa forte"."O Benfica fragilizado nunca é, o Benfica pode estar melhor ou menos bem, mas é sempre uma equipa muito forte. Após a saída do Rui Vitória, conquistou três pontos, venceu por 4-2 (com o Rio Ave), fez uma exibição convincente, deu uma boa resposta e nós estamos à espera de um Benfica forte, que vai dar novamente boa resposta a estas transições de treinadores", sublinhou.João Henriques quer mudar o registo de derrotas consecutivas em casa: "Somos uma equipa que tem 26 golos no campeonato, que tem um futebol com os olhos sempre na baliza do adversário, é isso que nós queremos continuar a fazer. Agora, temos é que melhorar os aspetos defensivos, para que não haja tantos golos no nosso Estádio. Golos sim a nosso favor, mas, acima de tudo, a contabilização dos três pontos é que é importante."O treinador considera que a ausência de Jonas devido a lesão não torna a formação lisboeta com "menos qualidade", sendo que não é a falta de um jogador que faz a diferença."O Jonas é um jogador muito bom, mas faz menos diferença a ausência de Jonas no Benfica do que Thiago Santana, Fernando, Osama Rashid, Martin Chrien e podia continuar a falar de outros jogadores (do Santa Clara)", realçou.João Henriques realçou, no entanto, a "falta de meios" para a formação açoriana preparar-se para os jogos e o estado do relvado do Estádio de São Miguel, local onde se vai disputar o jogo, como obstáculos para a equipa "fazer um bom trabalho"."Nós temos espaços bons para treinar em Ponta Delgada, mas não são preparados para a equipa de futebol treinar. Vou-vos dar um exemplo: ontem (quarta-feira), o Estádio foi ocupado por um corta-mato escolar. O corta-mato foi à tarde e nós tínhamos treino de manhã, mas havia logística para se preparar e nós não pudemos treinar. Somos uma equipa representativa da Região, mas não conseguimos representar da melhor maneira possível, porque nos colocam estes obstáculos todos à frente", frisou.O técnico admitiu por fim algum "entusiasmo" dos açorianos com o jogo, até porque a equipa da Luz não joga nos Açores há 16 anos."Foi muito tempo fora da Liga e cada vez que há um jogo deste as pessoas entusiasmam-se por uma oportunidade de verem o Santa Clara contra um dos grandes, é natural esse entusiasmo, nós sentimos e nós queremos corresponder a esse entusiasmo com um bom jogo e com a conquista de pontos", afirmou.