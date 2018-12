João Henriques e o jogo com o FC Porto: «Vamos ser a equipa com a nossa identidade»

O treinador do Santa Clara admitiu esta sexta-feira que quer manter "identidade" da equipa para vencer o líder FC Porto este sábado, no Estádio de São Miguel, para a 13.ª jornada da Liga NOS."Temos consciência que estamos a fazer um bom campeonato. É dito por todos que temos sido uma surpresa relativamente àquilo que eram as perspetivas do início da época e isso dá-nos muita confiança. Agora a responsabilidade que nós temos é de continuarmos a ser a mesma equipa que fomos até aqui e este jogo não vai fugir à regra. Vamos ser a equipa com a nossa identidade, com a nossa ambição de também conquistar os três pontos independentemente de termos pela frente o FC Porto", disse João Henriques.Em conferência de imprensa, o técnico dos encarnados de Ponta Delgada refuta a ideia de que os seus jogadores poderão tirar partido de algum cansaço da equipa dos dragões que recentemente viajou até à Turquia, onde venceu o Galatasaray, por 3-2."A gestão que foi feita pelo FC Porto é uma gestão inteligente para poderem estar aqui na melhor condição, têm apenas menos tempo entre duas competições para preparar um jogo, é apenas isso, mas como as rotinas e o trabalho está feito de alguns meses já não se vai notar absolutamente nada, vamos esperar um Porto na máxima força, com os melhores jogadores para vir aqui a São Miguel tentar conquistar os três pontos, agora nós sabemos isso e temos consciência que para ultrapassar o melhor Porto também temos de superar o melhor Santa Clara até hoje apresentado, só assim será possível", disse.João Henriques assegurou que os jogadores do Santa Clara estão "confiantes, extremamente motivados", sendo que é um jogo "diferente" frente a um dos três grandes do futebol português e "que quase ninguém conseguiu ultrapassar".A formação açoriana ainda treina na manhã de sábado antes de defrontar o FC Porto às 19:30 locais (mais uma em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.O FC Porto é líder da Liga NOS, com 30 pontos, enquanto que o Santa Clara está em nono, com 17 pontos.