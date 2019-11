João Henriques: «É um resultado tremendamente injusto para este grupo de trabalho»

O Santa Clara perdeu (1-2) na receção ao Benfica, no Estádio de São Miguel, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que o conjunto açoriano esteve a vencer até ao intervalo.



No final do encontro, João Henriques, treinador do Santa Clara, considerou o resultado "tremendamente injusto", referindo que ficou com um "sentimento amargo" por ter deixado escapar a conquista dos três pontos.





"Trabalhámos muito e depois há fatores que não podemos controlar. Lutámos tanto e os meus jogadores trabalharam muito. É difícil, porque a primeira parte foi espetacular e a ganhar justamente e depois uma segunda que, apesar de o Benfica estar mais vertical, as oportunidades continuaram a surgir. Depois do empate, o Benfica empolgou-se, chegou mais à frente. É um resultado tremendamente injusto para este grupo de trabalho", afirmou o técnico do conjunto açoriano, em zona de entrevistas rápidas à Sport TV.

"De todo. Não estou sequer a falar do árbitro, até porque nesta altura existem meios para auxiliar os árbitros que não vêm coisas que eu admito que não vejam e eu sou o primeiro a dizer que é muito difícil arbitrar. Estamos perante um dos melhores árbitros portugueses, da Europa provavelmente também e não estou sequer a questionar. Aconteceu esse lance e eu respeito que todos erramos, nós também errámos no segundo golo e fomos nós que errámos e permitimos ao Benfica chegar à vantagem."



Acha que merecia pelo menos o empate ou até mais?



Um empate lisonjeiro para o Benfica, na minha opinião. Naquilo que foram as grandes oportunidades de golo na partida, temos o mesmo número de remates à baliza e uma posse de bola superior no meio campo do Benfica. Errámos e permitimos que o Benfica chegasse à vantagem perto do final e acabou o resultado com 2-1 e o Benfica é que leva os 3 pontos", concluiu.