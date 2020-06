João Henriques: «Empate sabe-nos a pouco»

Santa Clara e Portimonense empataram a um golo na Cidade do Futebol e, no rescaldo à partida da 27.ª jornada da Liga NOS, o técnico dos açorianos defendeu que a sua equipa merecia a vitória pela forma como dominou o jogo, sobretudo nos primeiros 45 minutos.





"Sabe-nos a pouco o empate. Na primeira parte fomos muito superiores ao Portimonense e, ao intervalo, o empate era extremamente injusto. A segunda parte foi mais equilibrada e o Portimonense marcou no único remate enquadrado que teve, num lance de bola parada. Estar a perder era extremamente injusto naquela altura, mas depois fomos à procura do empate e conseguimo-lo com todo o mérito. O empate no final veio repor um pouco de justiça, mas considero que ao logo dos 90 minutos o Santa Clara foi superior ao Portimonense", afirmou João Henriques em conferência de imprensa.Apesar de estar num lugar (8.º) muito tranquilo da tabela, o treinador do Santa Clara quer mais. "Continuamos a olhar para cima e nesta altura era mais justo termos 37 pontos. Esta pontuação representa conforto e o consolidar da equipa na regularidade. Temos uma segunda volta muito boa e que queremos continuar a cimentar, independentemente do local e do adversário. Queremos continuar a somar pontos", sustentou.