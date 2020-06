João Henriques: «Esquecem-se que há equipas que jogam futebol e que têm qualidade»

João Henriques lembrou que há equipas com muita qualidade no campeonato e que o Santa Clara é uma delas. Na 'flash' após a vitória dos açorianos (4-3) frente ao Benfica, o técnico lembrou que tem de se enaltecer um triunfo deste género.





"Durante a semana fala-se sempre sobre os grandes. Esquecem-se que há equipas que jogam futebol e que têm qualidade. O Santa Clara é uma delas. Já tínhamos demonstrado para o que vínhamos nesta últimas jornadas. Não prevíamos este resultado, mas vínhamos discuti-lo. Vamos encarar cada jogo desta forma", disse o técnico aos microfones da BTV que reforçou a ideia. "Na próxima semana vai-se falar do Benfica não foi competente. Mas aqui foi um Santa Clara com muita qualidade é isso que se tem de dar valor".João Henriques destacou ainda que a posição confortável (8º lugar) no campeonato, permite à equipa jogar encarar qualquer equipa de igual seja qual for o terreno."Uma equipa que faz quatro golos na Luz tem de ganhar o jogo. Estamos numa posição que nos permite olhar os adversários olhos nos olhos. Todos nós estamos de parabéns. O público, não estando no estádio, coloca-nos em pé de qualidade com o Benfica porque não havia o 12º jogador.O técnico voltou a destacar o sacrifício da equipa em mudar-se de malas e bagagens para a Cidade do Futebol para concluir as jornadas que faltam do campeonato."Nós temos uma identidade muito própria, com muitas deslocações, viagens. Estamos desde o dia 30 de maio na Cidade do Futebol a sacrificar as nossas famílias para poder representar os Açores e o Santa Clara.