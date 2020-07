João Henriques: «Estamos mais perto do que queremos, que passa por superar os 42 pontos»

Depois de três derrotas consecutivas, o Santa Clara regressou esta terça-feira aos triunfos na receção ao já despromovido Aves, por 3-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS.





No final do encontro, João Henriques demonstrou-se satisfeito pelo desempenho da equipa dentro de campo, apontando agora ao recorde de pontos da equipa no principal escalão português de futebol."Foi um jogo prejudicado pelo vento forte e que impediu as duas equipa de fazer mais e melhor. Depois de nos adaptarmos a essas condições, as situações de golo foram surgindo e o 2-0 ao intervalo revela o que fomos conseguindo. Na segunda parte, contra o vento, houve o compromisso da equipa e criámos o suficiente para marcar mais um golo. Mantivemos a nossa baliza a zeros, que era um objetivo nosso e ainda não tinha acontecido após a retoma. Estamos mais perto do que queremos, que passa por superar os 42 pontos. É o nosso recorde e tem de ser batido por este grupo, que hoje voltou a mostrar que é uma família. Estamos a uma semana do final da época e a equipa está bem e vai apresentar-se bem nos dois jogos que faltam."Os dois jogos que faltam são dois jogos que vamos gostar de jogar. Tanto o Vitória como o Rio Ave encaram os jogos da forma que também gostamos de jogar, olhos nos olhos, motivados, sem pensar em defender e com objetivos ainda em disputa. Queremos ser o Santa Clara competente a que já vos habituámos e à procura dos três pontos", finalizou.