João Henriques: «Estamos orgulhosos, tranquilos e estamos mais perto da manutenção»

O Santa Clara bateu (3-2) o Sporting de Braga, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, num encontro disputado à porta fechada, na Cidade do Futebol - devido à impossibilidade dos açorianos jogarem no arquipélago dos Açores.





No final do encontro, João Henriques, treinador do Santa Clara, mostrou-se evidentemente satisfeito pela conquista dos três pontos diante dos bracarenses, um triunfo que significa mais um passo dado rumo ao primeiro objetivo da equipa, a manutenção."O Braga entrou por cima, esteve melhor, mas depois as grandes situações foram do Santa Clara. Ao intervalo o empate já era injusto. Fomos superiores na primeira parte e na segunda parte o Sporting de Braga voltou a fazer golo na primeira oportunidade. Mas, com todo o mérito, demos a volta e conseguimos três pontos justíssimos. Respiramos saúde, confiança e dinâmica. Estamos orgulhosos, tranquilos e estamos muito mais perto do primeiro objetivo, que é a manutenção, com o Santa Clara pelo terceiro ano na 1.ª Liga, algo inédito", apontou o técnico da formação açoriana."Sonhamos com o próximo jogo e mais três pontos. Se conseguirmos mais do que os 42 pontos da época passada ficamos satisfeitos, mas somos muito ambiciosos e vamos olhar jogo a jogo para encurtar distâncias.""Somos a equipa com mais coragem da liga. Fomos muito bem recebidos na Cidade do Futebol, com excelentes condições, mas mudar para aqui com todas as bagagens não é fácil. Viemos há seis dias e estamos aqui com todo o prazer a representar uma região. Quisemos ser parte da solução e não do problema, e por isso acedemos a vir para o continente, disputar dez jogos fora de casa", concluiu.