João Henriques justificou a derrota por 1-0 com o Marítimo com a falta de eficácia do Santa Clara. "Fizemos tudo o que era possível para marcar. Tivemos uma bola no poste, bolas a bater em jogadores na pequena área e não marcamos. Não fomos eficazes", lamentou.Apesar de o Santa Clara somar seis derrotas consecutivas em casa para o campeonato, o treinador considera: "Não existe motivos para soar o alarme. Estamos com 21 pontos. Na primeira volta também perdemos com o Marítimo."