João Henriques: «Fomos uns justos vencedores»

Naturalmente satisfeito pelo triunfo conseguido em casa do Belenenses SAD, João Henriques assumiu na análise ao encontro que a vitória acabou por ser justa perante a forma decidida como os seus pupilos



"No cômputo geral, fomos uns justos vencedores. O Santa Clara controlou a partida nos primeiros 10 a 15 minutos e teve mais bola. Depois, houve equilíbrio, com o Belenenses SAD a dividir o jogo, nós à espera de surpreender e, aproveitando um erro, ficámos à frente do marcador. Com algum desnorte do Belenenses SAD nessa altura, fizemos o segundo golo e gerimos o resultado na segunda parte.

Sobre a distância para os lugares europeus da classificação



O Santa Clara tem os pés bem assentes no chão e o objetivo claro da manutenção. Vamos persegui-lo até que matematicamente isso seja uma realidade. Depois, temos objetivos internos, que passam pela melhoria da classificação e da pontuação da época passada.

É o segundo ano do Santa Clara na Liga NOS. Estamos a crescer e queremos continuar a fazê-lo para sustentar o clube na Liga. Com certeza que, no curto/médio prazo, o clube poderá pensar noutras coisas.

Olhamos exclusivamente para a manutenção. Para esse objetivo interno, temos de entrar na primeira metade da tabela e não é uma tarefa nada fácil".