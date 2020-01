João Henriques: «Grupo precisava muito desta vitória»

Satisfeito pelo triunfo e pela forma como os seus pupilos se apresentaram diante do Aves, João Henriques assumiu que a vitória por 1-0 em casa da formação nortenha é bastante importante para reforçar o moral da equipa, especialmente depois de uma fase recente menos boa - sem qualquer vitória nos últimos cinco jogos.





"Sabíamos que ia ser um jogo complicado, num terreno em que a bola absorve a água e vai ficando pesada, dificultando muito as ações dos jogadores. Seria um desafio de muita luta e muito querer, no qual as bolas paradas poderiam ser a solução para ultrapassar estas adversidades.Conseguimos atingir os objetivos para os quais nos deslocámos às Aves: manter a baliza a zero e procurar um golo que nos desse a vitória e a tranquilidade pretendida, de modo a olharmos sempre para cima em 2020, à procura da melhor classificação possível.O grupo precisava muito desta vitória para se sentir mais confiante. Com confiança e pontos, a equipa vai jogar mais e melhor e proporcionar melhores espetáculos aos adeptos. É assim que vamos desenvolvendo o nosso futebol.Durante a semana estivemos algo indignados e frustrados com os resultados obtidos anteriormente, porque o grupo é forte, tem qualidade para andar na primeira metade da tabela e estava a defraudar as nossas expectativas. A vitória é importante para quebrar um ciclo negativo e começar um ciclo positivo.Só perdemos dois jogos fora. É uma prestação boa para quem luta pela metade da tabela. Queremos continuar isso e melhorar a nossa prestação em casa. Aí estamos aquém do que podemos e devemos fazer. Já podíamos ter obtido mais vitórias e teremos de procurar essa estrelinha".