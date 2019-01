João Henriques: «Há uma equipa que é favorita, vamos tentar contrariar isso»

O treinador do Santa Clara assegurou eta segunda-feira que a equipa açoriana vai a Braga, na terça-feira, para tentar ganhar o jogo, mesmo "sabendo de antemão que é muito difícil" bater uma equipa bem orientada e "fortíssima" em casa."Vamos tentar conquistar os três pontos. Sabemos que há uma equipa que é favorita para o jogo, naturalmente, mas vamos tentar contrariar isso", declarou hoje João Henriques, falando no Estádio de São Miguel na antevisão do jogo de terça-feira a contar para a Liga NOS.O Braga, destacou o treinador dos açorianos, "é uma equipa que tem processos definidos, bem orientada", com "jogadores com muita qualidade que sabem o que fazer em campo", mas o Santa Clara procurará no Minho manter os bons números fora de casa, onde obteve a maioria dos 21 pontos que detém.No jogo de terça-feira o Santa Clara já contará com Osama Rashid, que esteve ao serviço do Iraque na Taça Asiática 2019.O Sp. Braga, terceiro classificado, com 40 pontos, e o Santa Clara, nono, com 21, defrontam-se na terça-feira, às 21h15 locais (mais uma hora que nos Açores), no Estádio Municipal de Braga.