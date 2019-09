João Henriques: «Hoje salvou-se um ponto»

João Henriques reconheceu que o Santa Clara teve sorte por sair de casa do Tondela com um ponto conquistado (). Mesmo em superioridade numérica durante muito tempo, o treinador dos açorianos diz que o Tondela teve oportunidades suficientes para vencer o jogo."O Tondela foi melhor do que o Santa Clara hoje. O Santa Clara hoje, inexplicavelmente, não foi competente no seu processo defensivo, primeiro, porque nós, não é por acaso que, nos primeiros três jogos, não sofremos golos, mas, ao contrário de hoje, nos últimos dois não tínhamos permitido ao adversário qualquer situação de golo.Ofensivamente foi horroroso, se é assim que se pode dizer, o Santa Clara hoje não conseguiu ter bola como costuma ter, não conseguiu transitar, não conseguiu, no fundo, apresentar a qualidade de jogo que tem apresentado na maioria dos seus jogos.Hoje salvou-se um ponto, o Marco que fez duas excelentes defesas nas grandes penalidades e mais uma com o jogador do Tondela isolado. Foi o Marco o homem do jogo, merecidamente, e foi o Tondela, injustamente, que perdeu aqui dois pontos. Hoje ganhámos um ponto, que é saboroso sempre jogar fora e, pelo menos, levar um ponto, mas perdemos dois e nota negativa na exibição.Mesmo contra onze não entrámos bem no jogo, estivemos sempre mal. Há dias em que dizemos que não devíamos sair de casa e hoje é um deles. Foi uma exibição mal conseguida desde o primeiro minuto ao último. Acabámos por ter a sorte do jogo hoje de levar um ponto para os Açores", disse na conferência de imprensa.