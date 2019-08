João Henriques: «Hoje tínhamos de ganhar a um Belenenses SAD que foi fraco»

João Henriques, treinador do Santa Clara, mostrou desapontado por não ter conseguido vencer o Belenenses SAD neste domingo, num encontro que acabou sem golos."Hoje, claramente, tínhamos de ganhar a um Belenenses que foi fraco. Podíamos ter goleado. Temos cinco oportunidades claras de golo. Utilizávamos o que precisávamos para chegar à área do adversário. Mais uma vez, em nossa casa, o guarda-redes adversário foi o homem do jogo. Fomos superiores ao Belenenses em todos os momentos de jogo, à exceção dos primeiros cinco minutos. O resultado sabe a muito pouco, fizemos o suficiente para termos vencido. Estamos confiantes pelo trabalho desenvolvido nestes três jogos. A equipa está bem e é mais um ponto em busca do nosso objetivo.Nos três jogos temos apenas um golo e desperdiçámos muitas oportunidades, principalmente nos dois jogos em casa. Isso, por vezes, acontece no jogo, o futebol faz-nos essas surpresas e nós vamos à procura de melhorar. Temos de ser mais pragmáticos e decididos no momento da finalização. Hoje, olhamos para trás e sentimos um amargo de boca, porque perdemos cinco pontos em casa. Hoje, apenas cometemos erros no momento da finalização. Bastava ter entrado uma das nossas oportunidades de golo e o jogo passava a ter um cariz diferente. O Belenenses foi mais fraco do que costuma ser, porque não teve oportunidades e permitiu-nos ter uma mão cheia de oportunidades golo."