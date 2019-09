João Henriques: «Marco é um dos cinco melhores do Mundo a jogar com os pés»

João Henriques considera que a derrota do Santa Clara em casa do FC Porto (2-0) se deveu à primeira parte, quer por mérito dos dragões, quer por demérito dos açorianos. O treinador gostou mais da segunda parte, deixando ainda elogios a Marco Pereira, guarda-redes do Santa Clara."Houve um bocado de mérito do FC Porto, que é uma equipa forte, e demérito nosso, que não apresentámos as dinâmicas que desejamos, tanto ofensiva como defensivamente. O primeiro golo que sofremos foi numa transição que permitimos ao FC Porto, depois de um lançamento lateral junto à area do FC Porto. Nós somos fortes na transição defensiva, mas esse foi o primeiro grande erro e culminou no golo. Essa transição que não devia ter nascido, foi na área do FC Porto. Houve um jogador que conseguiu sair, ficámos a vê-lo a sair, não reagimos à perda e concedemos o primeiro golo. E marcar cedo era o que o FC Porto procurava. Não fizemos o que devíamos ter feito. Baixámos demasiado as linhas. Não queiramos ter as linhas demasiado baixas, mas queríamos condicionar a saída e a fase de construção. Não conseguimos fazê-lo e isso foi prejudicial para nós. Aí fomos menos agressivos.Na segunda parte chegámos mais à frente, obrigámos o FC Porto a bater na frente e fomos dividindo esse aspeto. Fomos tendo mais bola e na fases de construção obrigámos o FC Porto a pensar mais vezes. Acabámos por permitir mais oportunidades, sobretudo em erros nossos, pelo risco que assumimos. Ao intervalo disse para assumirem, para não terem medo. Que eu assumo e sou o responsável pelos erros. Temos qualidade a sair e disse para assumirem.Temos um guarda-redes que é injustiçado algumas vezes. É um dos três portugueses guarda-redes que temos no nosso campeonato e, na minha opinião, o Marco é dos 5 melhores do Mundo a jogar com os pés, é a minha opinião. É fantástico. Começo a olhar para os guarda-redes que são selecionados e devia-se olhar para os 3 que cá temos. Aos 32 anos, se calhar, foi injustamente subvalorizado. É um guarda-redes que nos dá a saída. E ele é atrevido quer fazer as coisas bem , falhou uma ou outra vez como outros falharam, mas responsabilidade minha", disse no final do jogo, em conferência de imprensa.