João Henriques: «Não é fácil verem-nos à frente do Sporting e com os mesmos pontos do Benfica»

João Henriques, treinador do Santa Clara, surgiu na flash-interview agastado. O técnico deu conta que os seus jogadores estavam "revoltados", garantiu que não houve qualquer penálti e deixou uma certeza: "Não vai ser fácil baterem-nos"."O resultado é injusto. Nós tivemos muito trabalho para chegar até onde estamos e não vai ser fácil tirarem-nos daqui. Hoje tenho um balneário revoltado pelo resultado, tenho um balneário revoltado porque os jogadores sentiam que podiam ganhar ao Sporting. Todos nós desejamos que o campeonato seja assim, equilibrado. Eu sei que não é fácil as pessoas olharem para a tabela ao intervalo e verem nas aplicações o Santa Clara à frente do Sporting com os mesmos pontos do Benfica. Mas é com muito trabalho e muito amor que chegamos até aqui. Estarmos nessa posição era inteiramente junto. Não vai ser fácil baterem-nos no campeonato.""Não é penalti. Houve 50 lances desses a meio-campo e nem falta marcaram. Ali marcou-se uma falta. Curiosamente nem o árbitro sabia a quem mostrar o amarelo... Foi pena, mas na nossa opinião não é penálti e muda completamente o cariz do jogo.""Temos de ser mais inteligentes em determinados momentos porque somos todos seres homanos, temos todos emoções, tanto árbitros como jogadores têm de ser muito mais frios nas análises, nas decisões e nas ações. É a segunda vez consecutiva por situações que acontecem durante o jogo, uma série de vezes. Se é justo ou não, fica ao critério de quem ouviu, eu não estava lá dentro e não ouvi o que o jogador disse. Agora, o penálti e a expulsão condicionaram-nos muito, saímos tristes porque estes 3 pontos eram importantes para cimentar o que nós queremos, que é a permanência."