João Henriques: «Não há nenhum golo do Feirense que não seja um erro nosso»

João Henriques, treinador do Santa Clara, criticou o rendimento defensivo da sua equipa no empate ( 4-4 ) com o Feirense, falando em muitos erros no setor mais recuado."Foi um jogo atípico. Não é normal, nesta segunda volta principalmente, o Santa Clara cometer tantos erros. Não há nenhum golo do Feirense que não seja um erro nosso, e não estou a retirar mérito ao adversário. Fomos a melhor equipa. Demonstrámos melhor qualidade de jogo, mas equilibrámos o jogo nos erros", disse."Queríamos conquistar os três pontos para oferecer ao Accioly e ao Clemente, e essa questão emocional sobrepôs-se à razão", sublinhou."Senti que a equipa entrou bem, estava consciente do que estava para fazer. Depois, como marcámos cedo, houve desconcentração, o que permitiu ao adversário ter ocasiões para marcar e fazer os golos que fez", finalizou.