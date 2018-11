João Henriques: «Não há pressão alguma»

O treinador do Santa Clara, João Henriques, garantiu esta quinta-feira que a equipa vai receber o Belenenses sem pressão, na sexta-feira, em jogo da Liga NOS, apesar de os açorianos acumularem três derrotas seguidas."Não há pressão alguma. Uma das derrotas foi numa competição que nada tem a ver com o nosso campeonato, que é o mais importante para nós. Das duas derrotas no campeonato, uma foi com o Sporting nas condições que foram e a outra em Guimarães. É perfeitamente normal", afirmou o técnico, em conferência de imprensa, antevendo o encontro da 11.ª jornada.Depois dos desaires com os leões (2-1), em casa, e na visita aos vimaranenses (2-0), o Santa Clara foi eliminado na quarta ronda da Taça de Portugal, ao perder no seu terreno com o Desportivo de Chaves, por 2-1"Agora, a obrigatoriedade é fazermos o nosso trabalho no próximo jogo, contra o Belenenses, porque é uma equipa que luta pelos mesmos objetivos que nós, e nós vamos tentar fazer o nosso trabalho em casa para conquistar mais três pontos", afirmou João Henriques.O técnico da formação açoriana não vai poder contar com os lesionados Thiago Santana, Alfredo Stephens e João Lucas.O Santa Clara está em nono lugar, com 14 pontos, enquanto o Belenenses segue no décimo lugar, com 12.A partida está agendada para as 19:30 locais (mais uma em Lisboa) e realiza-se no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.