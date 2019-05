João Henriques não quer repetir "um dos acidentes da época" e quer Santa Clara "rigoroso"

O treinador do Santa Clara disse este sábado pretender que o jogo de domingo frente ao Tondela, da 32.ª jornada da Liga NOS, traga uma nova imagem dos açorianos após o empate doméstico frente ao V. Setúbal.

"Temos de dizer que esse jogo foi um dos acidentes da época, temos essa obrigatoriedade de mostrar que foi um percalço no nosso caminho", declarou João Henriques aos jornalistas.

Falando no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o treinador reconheceu esperar um "jogo bastante difícil", até porque os tondelenses têm "obrigatoriamente de vencer e um ponto vai-lhes saber a pouco" na luta pela manutenção.

"Esperamos uma equipa agressiva, a lutar pela vida, pelos pontos, e isso poderá ser bom para o Tondela, mas o excesso de ansiedade poderá toldar a capacidade de tomarem as melhores decisões. Não sabemos o que vamos encontrar", prosseguiu o treinador do Santa Clara.

João Henriques reiterou que um dos objetivos dos açorianos - que têm a manutenção praticamente garantida - é chegar aos 42 pontos no final da época, faltando nesta fase quatro pontos para tal meta ser atingida.

"Teremos um Santa Clara rigoroso nos seus objetivos. Só não pontuámos com cinco equipas do nosso campeonato, e com duas delas [Tondela e Benfica] ainda vamos jogar", prosseguiu o treinador - as restantes equipas com que os açorianos não pontuaram nos dois jogos do campeonato foram FC Porto, Sporting e Marítimo.

O Santa Clara segue à partida para o jogo em Tondela em nono lugar na tabela classificativa, com 38 pontos, mais sete do que os tondelenses, atualmente no 15.º posto, o primeiro depois dos lugares de despromoção.