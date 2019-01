João Henriques: «O resultado mais justo era as duas equipas perderem»

João Henriques, treinador do Santa Clara, não gostou do que viu na partida desta quarta-feira diante do Tondela, dizendo que as duas equipas... mereciam perder."Foi de facto um jogo mal conseguido da nossa parte. Apesar de termos tido as melhores ocasiões até ao golo do Tondela, não fomos a equipa que temos sido. Perdemos por culpa própria, num jogo em que sabíamos perfeitamente qual era a intenção do Tondela ao vir aqui: procurar defender bem, procurar o erro do adversário, procurar manter o ponto e se possível, num erro do adversário, conquistar os três pontos. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Foi um jogo pobre, fraco, por parte das duas equipas, em termos técnico-táticos, e isso obriga-nos a reunir, refletir. Não nos identificamos com isto que fizemos hoje. O resultado mais justo era as duas equipas perderem", frisou.Questionado sobre o facto de Fernando Andrade ter sido capitão - o jogador está de saída para o FC Porto - , o técnico respondeu assim: "Não foi por ser o último jogo que o Fernando foi capitão. No jogo, gosto de ter um capitão que não o guarda-redes. E o Fernando era o jogador com mais antiguidade no clube dos 10 da frente. Por outro lado, era também para as pessoas reconhecerem o que ele deu o clube e o que o clube lhe deu".