João Henriques pretende jogar Liga até ao fim

O treinador do Santa Clara, João Henriques, defende a realização das dez jornadas em falta na 1ª Liga quando existirem condições de saúde pública, isto para assegurar uma classificação justa para todas as equipas.

"Vai ter de haver um sacrifício de todos para que consigamos finalizar o campeonato. Tenho a convicção que a Liga e a FPF vão tentar arranjar a melhor solução para que isso suceda, para se enviar à UEFA a classificação daqueles que nos vão representar nas provas europeias na próxima época. Penso que vamos conseguir concluir a prova, mais cedo ou mais tarde, para que todas as partes fiquem satisfeitas. Qualquer solução que implique o final nesta altura vai sempre prejudicar alguém. Assim, somos todos prejudicados pela situação em si, mas no final, com as dez jornadas concluídas, estamos todos iguais", afirmou ao site do clube açoriano.