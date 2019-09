João Henriques prevê jogo "equilibrado" frente ao Moreirense

O treinador do Santa Clara previu este sábado um jogo "muito equilibrado" entre "duas equipas muito semelhantes", no encontro de domingo, às 15 horas, frente ao Moreirense, da quinta jornada da Liga NOS."Vai ser um jogo muito equilibrado, entre duas equipas muito semelhantes na sua organização. Duas equipas que na época anterior foram apelidadas de sensação e que não é surpresa para ninguém continuarem a serem competentes esta época", afirmou João Henriques, na antevisão ao encontro que será disputado no Estádio de São Miguel.O treinador dos açorianos classificou o adversário como uma "equipa organizada" e "consistente", que "manteve o perfil" da época transata apesar da mudança de treinador."O Moreirense iniciou bem a época, é uma equipa organizada, que sofre poucos golos e é consistente. Apesar de algumas alterações, mesmo na equipa técnica, manteve o seu perfil e está a somar pontos, o que dá confiança à equipa", apontou, prevendo que o jogo seja resolvido no "detalhe".O técnico dos insulares espera que o jogo seja o "ponto de viragem" no desfecho dos jogos caseiros, uma vez que nas partidas anteriores (derrota por 2-0 frente ao Famalicão e empate a zero frente ao Belenenses) o Santa Clara não marcou qualquer golo."Com naturalidade, a bola vai começar a entrar, e nós vamos fazer mais golos do que fizemos, até porque não fizemos nenhum em casa. Se estamos a trabalhar bem, se temos confiança no trabalho e nos jogadores, naturalmente os golos vão aparecer. Estamos confiantes que este jogo será o ponto de viragem para fazermos do Estádio de São Miguel uma fortaleza", afirmou.Após o jogo frente ao Moreirense, o Santa Clara vai entrar num ciclo de três jogos no espaço de uma semana (FC Porto, por duas vezes, e Gil Vicente), o que, segundo o treinador, "faz parte do crescimento da equipa"."A equipa sente-se confiante para a abordagem aos próximos jogos. Será um ciclo difícil, com muitos jogos em poucos dias, mas fomo-nos preparando para isso. Faz parte do crescimento da equipa. Na época anterior, sentimos que, sendo o primeiro ano na I Liga, o foco tinha se de ser exclusivo na I Liga e na manutenção. Esta temporada, preparámos o plantel para ter mais soluções e para estarmos em todas as competições ao mesmo tempo", assinalou João Henriques, revelando que "naturalmente vai haver rotação" na equipa nos próximos encontros.O Santa Clara, 10.º classificado, com cinco pontos, recebe o Moreirense, sétimo, com sete, no domingo, pelas 15 horas locais (16 horas em Lisboa).