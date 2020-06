João Henriques promove rotação para o encontro com o Portimonense

O treinador João Henriques deverá promover a rotação de alguns elementos da equipa do Santa Clara que vai defrontar o Portimonense na terça-feira, de modo a evitar o desgaste físico no núcleo principal, que somou quatro pontos nas últimas duas jornadas da Liga.

Fábio Cardoso e Francisco Ramos, que não foram utilizados na partida com o V. Setúbal, devem voltar à titularidade frente aos algarvios, ocupando os lugares de César e Anderson Carvalho. Ainda na defesa, Rafael Ramos deverá render o lateral direito Sagna.

Caso o técnico pretenda refrescar a frente de ataque poderá chamar à equipa Costinha, Diogo Salomão ou Cryzan – autor do golo do empate no Bonfim – e descansar Lincoln, Zaidu ou Carlos, titulares nos últimos dois jogos.