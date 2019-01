João Henriques: «Provámos que derrota com Tondela foi um acidente de percurso»

O Feirense recuperou este domingo de uma desvantagem de dois golos e empatou 2-2 na receção ao Santa Clara, em encontro da 16.ª jornada da Liga NOS. João Henriques lamentou que a equipa dos Açores não tenha segurado a vantagem."Depois do 2-0 e da forma como estávamos, ficou o sabor amargo no final. Até porque o 1-2 surge numa situação de penálti, numa situação que o Feirense nada tinha feito para chegar ao golo, uma situação na área em que muita gente cai e em que há sempre duvidas. Não vi o lance, mas foi isso que deu vitamina e alma ao Feirense, que naquele momento do jogo estava de braços caídos e, por isso, era mais provável o 3-0 que o 2-1 . Mas o futebol tem disto, deu-lhes motivação e com mais um ou outro erro nosso na 2.ª parte resultou no empate. Conseguimos um ponto, mas nós somos das equipas mais fortes a jogar fora, mostrámo-lo novamente, queremos continuar a sê-lo. Queria também salientar a imagem que passámos depois da derrota com o Tondela, em casa. Provámos que foi um acidente de percurso e estamos em 2019 como estávamos em 2018. Continuamos a ser uma equipa que faz golos, que está forte e que está aí para a luta", disse.O treinador comentou ainda as ausências. "Fizemos essa contabilidade e não tivemos ainda uma jornada com todos disponíveis. Estamos na 16.ª jornada. Parece incrível mas é verdade. Sempre disse que o grupo era bom, equilibrado, e tem-se adaptado às mudanças que temos implementado. As dinâmicas estão lá, toda a gente conhece o método e entre quem entrar dá sempre resposta. Hoje regressou o Alfredo, o Pacheco, que estiveram fora algum tempo, mas que mostraram que são elementos válidos, que contribuem. Podem contar com o Santa Clara porque o Santa Clara vai manter-se forte, mesmo com as ausências, e abnegado na luta pela manutenção", referiu.Na tabela, o Santa Clara passou a somar 21 pontos, mantendo-se no nono lugar, e o Feirense subiu ao 16.º posto, com 12.