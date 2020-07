João Henriques: «Qualquer equipa podia ter vencido»

Na reação ao empate (2-2) frente ao Rio Ave, o treinador do Santa Clara lamentou que a equipa açoriana tenha deixado escapar dois pontos depois de conseguir a reviravolta no marcador.





"Tivemos sinal menos na nossa entrada. Fomos muito expectantes. Após o golo do Rio Ave, começámos a ser agressivos e a pressionar e criámos as situações para termos chegado ao intervalo com o empate. Na 2.ª parte, entrámos bem, voltámos a criar oportunidades. O Rio Ave quis assumir o jogo, mas nós pressionámos e ficámos na frente do marcador. Podíamos ter resolvido o jogo num lance com o Thiago Santana. Depois aconteceu o penálti. Qualquer equipa podia ter vencido. Acabou 2-2 e ficámos com aquele sabor agridoce por termos estado em vantagem", afirmou João Henriques em conferência de imprensa."Este ponto permitiu-nos igualar a prestação da época anterior [42 pontos], mas queremos superá-la. Temos um jogo para o fazer e vamos tentar o maior registo pontual do clube [na 1.ª Liga] e a melhor classificação possível."