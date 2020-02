João Henriques: «Quebrámos mais um recorde»

O Santa Clara venceu este sábado o Tondela por 1-0, num resultado histórico, isto porque os açorianos somaram pela primeira vez um quarto triunfo consecutivo na Liga NOS. João Henriques, treinador do Santa Clara fez a análise da partida e mostrou-se globalmente satisfeito.





"O grupo está de parabéns, porque aquilo que preparámos para este jogo foi colocado em campo. Ter paciência perante uma equipa que fora de casa tinha 17 pontos, e continua a ter, uma equipa que fora de casa é organizada e a saber explorar o erro do adversário.Fomos pacientes por um lado, fomos muito agressivos na reação à perda, o que era fundamental para não haver transições e soubemos anular uns pontos fortes dessa equipa que são as bolas paradas.Pecámos apenas porque os números foram escassos relativamente às oportunidades criadas, mas sobretudo o mais importante eram os três pontos para continuarmos neste ciclo.Tem de ficar aqui bem expresso o nosso principal objetivo: a manutenção. Vai continuar a ser a manutenção, enquanto não a atingirmos matematicamente essa é a nossa meta, o nosso objetivo.Quebrámos hoje mais um recorde, a quarta vitoria consecutiva na Liga, é a primeira vez que o Santa Clara consegue, vamos tentar melhorar essa marca e continuar a melhorar outras marcas. Temos na segunda volta um golo sofrido de grande penalidade, vamos continuar a quer ser uma defesa sólida.Vamos continuar a trabalhar para melhorarmos a nossa finalização, para melhorarmos também em cada um dos jogos. Não tínhamos necessidade hoje de sofrer no final, ali dois ou três minutos quando a bola andou mais perto da nossa área".