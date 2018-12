João Henriques: «Quebrámos um ciclo terrível»

João Henriques, treinador do Santa Clara, analisou o triunfo deste domingo no reduto do Moreirense explicando que a sua equipa conseguiu quebrar um ciclo negativo."Quebrámos um ciclo terrível. Saio satisfeito com este resultado, por isso e porque conseguimos pontos fora, porque se perdemos em casa temos de conseguir pontos fora. As oportunidades de golo foram sobretudo nossas. Podia ter sido outro resultado, mas foi um 1-0 que equivale a vitória.A quebra do [mau] ciclo era importante, juntamente com uma exibição segura. Não deixámos o adversário marcar e continuamos a marcar em todos os jogos. Isso é uma característica nossa. Conseguimos fazer exatamente o que planeámos e treinámos. Foi coroado com 1-0 e com vitória e ainda bem. Não éramos os piores do mundo antes deste jogo. Agora não somos os melhores. Temos 20 golos [marcados] à 12.ª jornada. É de valorizar. E temos 19 sofridos, o que é mau e temos de pensar e melhorar.""O próximo jogo é o próximo jogo. Não pensamos nele antes deste. Na próxima semana recebemos mais um adversário, estão três pontos em disputa. O que passou é passado mesmo. Este ano é nova época. Vamos defrontar um adversário difícil que está em primeiro lugar da I Liga. Está muito forte. Vou cumprimentar como todos os meus colegas adversários."