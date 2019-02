João Henriques quer "competência" em casa para defrontar Portimonense

O treinador do Santa Clara disse este sábado pretender que a sua equipa tenha em casa a mesma competência que tem quando joga fora, na Liga NOS, a começar no domingo, na receção ao Portimonense."Temos de fazer basicamente aquilo que temos feito fora. Tivemos um jogo muito bem conseguido em Braga, onde tivemos a oportunidade de ficar à frente do marcador, por uma ou duas vezes, e se tivéssemos tido essa sorte também ninguém falava no erro que cometemos a seguir e teríamos conquistado pontos", afirmou João Henriques, na antevisão do embate com os algarvios, da 20.ª jornada, recordando o encontro anterior.A formação açoriana soma seis derrotas consecutivas em casa, desde 5 de outubro de 2018, quando venceu o Chaves (1-0) "Temos sido competentes fora, agora é transportar aquilo que temos sido fora para estes jogos em casa, temos de pontuar, seja fora ou em casa, contra equipas que lutam pelos mesmos objetivos que nós. O Portimonense é uma dessas equipas. Sabemos que é um adversário difícil mas nós vamos estar competentes, competitivos e vamos à procura dos três pontos para quebrar esse ciclo", referiu.João Henriques assumiu um "grande otimismo" para enfrentar o Portimonense, com os reforços do mercado de inverno."A entrada de jogadores veio dar equilíbrio ao plantel. Depois de há 15 dias estarmos apenas com 18 jogadores disponíveis, com lesões, com castigos e com um ou outro condicionado, desta vez o plantel está preparado e com outras opções para que possamos agora abordar os últimos meses do campeonato, praticamente a segunda volta toda, de uma forma positiva", disse.Além dos reforços, João Henriques destacou como positivo o regresso ao plantel do avançado Thiago Santana, que recuperava de lesão desde setembro do ano passado "Nós tivemos aquilo que eu chamo vários reforços e ainda vamos ter mais um dentro de pouco tempo, se tudo correr bem, o regresso de Rashid da seleção [do Iraque], a entrada de novos jogadores, o regresso de jogadores de castigo e dentro de pouco tempo temos o [Thiago] Santana também para mais opções, sabemos que são jogadores com qualidade e que estão identificados dentro daquilo que nós pretendemos", rematou.O Santa Clara, 10.º classificado com 21 pontos, recebe o Portimonense, oitavo com 27, no domingo, às 14:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada.