João Henriques quer "dar continuidade ao acumular de pontos"

O treinador do Santa Clara, João Henriques, afirmou esta sexta-feira que pretende "dar continuidade ao acumular de pontos" frente ao Belenenses SAD, no jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, após os triunfos nas últimas duas jornadas.

"Foi um bom período, dois jogos, duas vitórias, mas queremos dar continuidade ao acumular de pontos, porque ainda só temos 23, que não servem para absolutamente nada daquilo que nós queremos", afirmou João Henriques, referindo-se ao objetivo da manutenção, na antevisão à partida do Jamor.

Com vitórias frente ao Famalicão (1-0) e Paços de Ferreira (2-1), os açorianos somaram duas vitórias consecutivas pela primeira vez no campeonato, resultados que ajudam a aumentar a confiança da equipa, uma vez que trabalhar sobre vitórias é "muito melhor", defendeu o técnico.

"Com os resultados a ajudar, e a apoiarem aquilo que é a estrutura, a mentalidade dos jogadores, a confiança começa a aumentar. Com as vitórias, vem tudo atrás, e nós sabemos que isso é um facto", assinalou.

Para dar sequência às últimas vitórias, João Henriques frisa que pretende apresentar uma "equipa competitiva" no Jamor.

"Os últimos seis pontos conquistados nestas duas últimas jornadas não nos fazem começar a embandeirar em arco e [a pensar] que já está tudo resolvido. Não, de todo, longe disso", relevou.

O treinador do Santa Clara voltou a reiterar que o objetivo da equipa para a segunda volta é "fazer melhor" do que fez com cada adversário na primeira metade do campeonato.

"O Belenenses é uma equipa forte, que temos de ter em conta. Empatámos em casa [0-0, na primeira volta do campeonato] e, como tenho dito sempre, aquilo que pretendemos fazer, independentemente do adversário e da sua competência, é fazer melhor do que fizemos na primeira volta", sinalizou.

O treinador dos 'encarnados' de Ponta Delgada recordou os últimos dois jogos dos azuis (vitória por 2-1 frente ao Portimonense e derrota diante do Benfica por 3-2) para salientar que se trata de um "adversário difícil", que está a atravessar um "bom momento".

João Henriques destacou os "jogadores experientes" do Belenenses SAD e afirmou que, com a chegada de Petit ao comando técnico, os 'azuis' registaram um "crescimento grande".

"Com a mais recente troca da equipa técnica, tornou-se uma equipa que nos dois últimos jogos teve um crescimento grande. Ficou uma equipa, parece-nos a nós, mais agressiva no bom sentido. Uma equipa que nessa agressividade concretizou nos dois jogos, fez golos", apontou.

Devido ao fator "motivacional", o treinador dos açorianos defendeu que o Belenenses SAD vai encarar "de forma confiante a segunda metade do campeonato", apesar de Petit ser o terceiro treinador do Belenenses SAD nesta temporada, após a saída de Pedro Ribeiro, que já tinha sucedido a Silas.

Santa Clara, 11.º classificado, com 23 pontos, vai medir forças com o Belenenses SAD, 15.º, com 18, no sábado, às 15h30, no estádio do Jamor, em encontro da 20.ª jornada da Liga NOS.