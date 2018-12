João Henriques quer manter "balanço positivo" fora de casa

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse esta sexta-feira esperar um "jogo difícil" no sábado, frente ao Vitória de Setúbal, mas advertiu que deseja manter o "balanço positivo" fora de casa na Liga NOS."Espero um jogo difícil, frente a um adversário muito difícil, [que] tem os mesmos pontos que nós, também está a fazer um campeonato tranquilo e equilibrado", disse o técnico do clube açoriano, em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.O técnico admitiu que "não é fácil passar em Setúbal", na 14.ª jornada da prova, mas quer "fazer também jus àquilo que são os dez pontos conquistados fora" de casa pela sua equipa, manifestando a intenção de dar continuidade a "esse balanço positivo de jogos fora, que não é nada fácil".Antevendo a hipótese de saída de vários jogadores na reabertura do mercado de transferências, João Henriques disse acreditar que "a janela de janeiro" também permitirá efetuar "ajustes no plantel de forma a que não se notem as ausências" e que o Santa Clara possa melhorar "em termos de qualidade e quantidade".Sobre a possibilidade de treinar o Vitória de Guimarães, garantiu que está "feliz em Ponta Delgada, feliz no Santa Clara", tendo adiantado que não foi "abordado por nada, nem ninguém" e que "quando as coisas são bem feitas é normal que se especule alguma coisa".O Santa Clara, nono classificado da Liga NOS, com 17 pontos, defronta no sábado o Vitória de Setúbal, 10.º, com o qual está em igualdade pontual, em jogo da 14.ª jornada da prova, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, com início às 15:30.