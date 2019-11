João Henriques quer melhorar a eficácia

João Henriques está convicto de que a eficácia no ataque vai "aparecer naturalmente". "Vamos melhorar a finalização e quando isso acontecer ganharemos mais jogos, porque somos sólidos na defesa", afirmou o treinador do Santa Clara na antevisão do jogo com o Portimonense.

O técnico, de 47 anos, elogia ainda um adversário "com muita qualidade em termos individuais". "Não tenho dúvidas de que o Portimonense vai provar que tem qualidade ao longo do campeonato", frisou.

João Henriques falou ainda da sobrecarga de jogos a que o Santa Clara tem estado sujeito. "Haver competição de quatro em quatro dias é bom para envolver os adeptos, mas é pena que os jogos não correspondam na qualidade. As equipas não têm meios para estar sempre ao mesmo nível", justificou.