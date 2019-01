João Henriques quer Santa Clara "competitivo" perante um Benfica a "retificar-se"

Folha deu nas vistas à chegada à reunião de treinadores da Liga



O treinador do Santa Clara disse esta terça-feira que a sua equipa vai ser "competitiva" no encontro da 17.ª jornada da Liga NOS, perante um Benfica que procura "retificar-se" para chegar ao primeiro lugar do campeonato.O encontro é só na sexta-feira, nos Açores, mas João Henriques aproveitou a presença na reunião de treinadores da Liga, promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para falar do desafio com os 'encarnados' à comunicação social."Podem contar com um Santa Clara competitivo. Não vamos encontrar qualquer tipo de facilidade, diante de uma equipa que quer retificar e reaproximar-se do primeiro lugar, porque está a lutar pelo título ainda", afirmou o técnico açoriano, na Cidade do Futebol, em Oeiras.João Henriques alongou-se ao analisar o momento vivido pelas águias, elogiando o técnico interino, Bruno Lage, bem como a qualidade do adversário."[Espero] um Benfica muito forte, com individualidades que decidem jogos, coletivamente não perderam princípios e têm meses de trabalho. O Bruno Lage é um treinador que estava na casa, conhece esses princípios e as possíveis alterações que possa implementar vai ser para tornar a equipa sempre forte e motivadíssima", argumentou.Por fim, o treinador, que chegou ao clube açoriano no início da temporada, deixou claro que quer somar pontos e recordou as exibições na receção aos 'grandes' do futebol português: FC Porto, Sporting e Sporting de Braga."Não tivemos ainda a sorte de conquistar pontos com FC Porto e Sporting, mas conseguimos com o Braga e vamos procurar conquistar pontos com o Benfica, não foge à regra", terminou.Na sexta-feira, o Santa Clara, nono, com 21 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 35, no Estádio de São Miguel, nos Açores, pelas 19:00, num encontro da 17.ª jornada do campeonato.