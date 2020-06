João Henriques quer trazer equipa de volta à terra

O Santa Clara viveu uma semana histórica, com a vitória frente ao Benfica, mas agora, lembra João Henriques, é preciso colocar um travão na euforia e focar a equipa para as últimas seis jornadas da Liga.

"Percebemos que o que fizemos foi realmente histórico, mas já passou, está fechado e fica para as nossas memórias. Não é isso que nos vai alimentar para fazermos mais jogos até ao final", afirmou o treinador, de 47 anos, acrescentando que é preciso "trazer toda a gente à terra" para o duelo de hoje com o Boavista, no qual a equipa terá pela frente um adversário com características completamente diferentes: "Vai ser um jogo competitivo e intenso, como sempre acontece no Bessa. O Boavista tem qualidade e já mostrou que é uma equipa muito agressiva com e sem bola", vincou João Henriques.