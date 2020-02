João Henriques: «Queremos acrescentar mais três pontos a esta boa fase»

O treinador do Santa Clara, João Henriques, afirmou esta sexta-feira que pretende vencer o Tondela na 21.ª jornada para "acrescentar mais três pontos" e dar seguimento à "fase boa" da equipa na Liga NOS.

"Um ciclo positivo para nós, que nós queremos prolongar o mais possível. Se isso implicar que se faça pela primeira vez as quatro vitórias consecutivas, obviamente ficamos satisfeitos com isso, mas, mais importante do que isso, é acrescentar mais três pontos a esta fase boa", afirmou João Henriques aos jornalistas.

Na receção ao Tondela, os açorianos têm a possibilidade de alcançar o quarto triunfo consecutivo na Liga, um feito nunca alcançando na história do clube, que soma a quinta participação no escalão máximo do futebol português.

Com um ciclo de vitórias frente a Famalicão (1-0), Paços de Ferreira (2-1) e Belenenses SAD (2-0), João Henriques reconhece que a equipa está "confiante", mas realça que ainda existe "muito ponto em disputa".

"A equipa está confiante, mas precisa de continuar com os pés bem assentes no chão porque ainda faltam 14 jornadas para terminar. É muito ponto em disputa e nós não podemos de todo baixar a guarda", destacou.

Sobre o próximo adversário, que nos últimos três jogos somou uma vitória (frente ao Portimonense por 1-0), uma derrota (diante do Vitória de Setúbal por 3-0) e um empate (a uma bola com o Moreirense), o técnico de 47 anos realçou que se trata de uma "equipa preparada para jogar fora", uma vez que conquistou 17 pontos fora do seu estádio.

"A equipa do Tondela fora é uma equipa organizada, uma equipa muito rápida na transição, uma equipa que na bola parada faz desse momento do jogo um momento muito forte", assinalou.

João Henriques realçou que a equipa orientada por Natxo González sofre "poucos golos" e é "mortífera" nas transições para o ataque.

"Uma equipa que sofrendo poucos golos, sendo mortífera nessas transições, vai amealhando os seus pontos para também estar com 23 pontos nesta altura numa situação confortável na tabela", apontou.

O treinador do conjunto açoriano destacou que um dos "objetivos" da equipa é "cativar as pessoas com pontos", para que a "região se entusiasme mais com as exibições da equipa" e para que os adeptos façam parte do sucesso da equipa.

"(Continuar a onda de crescimento da equipa) Para as pessoas virem fazer parte disso, como disse na semana anterior, do comboio do sucesso. Toda a gente tem lugar para vir e entrar, nós recebemo-los bem. É importante termos os adeptos connosco", afirmou.

Santa Clara, nono classificado com 26 pontos, recebe o Tondela, 11.º com 24, no próximo sábado, às 14h30 locais (mais uma hora no continente), no estádio de São Miguel, nos Açores.